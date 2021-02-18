Tekirdağ 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Tugay Eyüpoğlu, dün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki arkadaşlarının yanına gitti.

DHA'nın haberine göre, izin gününü arkadaşlarıyla geçirmek isteyen Eyüpoğlu, yanlarına gelen S.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışa sırasında S.K., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Eyüpoğlu'na ateş etti. S.K. kaçarken, Eyüpoğlu ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K.'yi gece yarısı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen S.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.