Mahalleli ihbar etti! Baba şiddeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! Korkunç olay! Mahalleli ihbar etti! Baba şiddeti! - Haberler
ABONE OL

Mahalleli ihbar etti! Baba şiddeti!

Şanlıurfa'da iki gün önce bir iş yeri çalışanı tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın´ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Baba Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü. Mahallelinin ihbarıyla polis tarafından gözaltına alınan Z.K., serbest bırakıldı

Son dakika! Korkunç olay! Mahalleli ihbar etti! Baba şiddeti! - Haberler
Mahalleli ihbar etti! Baba şiddeti!
0:00 / 0:00
DHA

Şanlıurfa'da, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti. Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

"BABA VURMA" ÇIKLIKLARI

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelerek oklavayla öldüresiye dövdü. Küçük çocuk, annesinden yardım istedi, ama adam balkona çıkmak isteyen eşine engel oldu. Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin `Baba vurma´ diye seslendiği duyuldu.

İFADENİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.´yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CİNSEL SALDIRI! Gamze olayında son dakika gelişmesi! İstismarcı kardeşler! - Haberler
GÜNDEMGamze ikinci kurbanmış! İstismarcı kardeşler!
ÜŞÜYECEĞİZ! Meteoroloji'den son dakika Kar, sağanak ve fırtına uyarısı! - Haberler
GÜNDEMİşte şimdi kış geldi! Sağanak, kar, fırtına
KORONA BASKINI! Son dakika: Ataşehir'de eğlence mekanına korona baskını: 2 yaralı - Haberler
GÜNDEMEğlence mekanına korona baskını: 2 yaralı
Son dakika: İstanbul için yeni plan teklifi! Kentsel dönüşümü etkileyecek… - Haberler
GÜNDEMİstanbul için yeni plan teklifi! Kentsel dönüşümü ...
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü ağır yaralandı
GÜNDEMOtomobil feci kazada ikiye bölündü! 1 ağır yaralı
Genç kadın, tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
GÜNDEMTartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
Son dakika: Yenibosna'da 4 katlı iş yerinde önce patlama sonra yangın
GÜNDEMYenibosna'da iş yerinde patlama ve yangın!
Kocaeli'nde işçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
GÜNDEMKocaeli'nde servis minibüsü devrildi
Kars'ta araziden dönen koyun sürüsüne yaklaşan 2 kurt, 35 koyunu öldürdü
GÜNDEMKurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş Cumhur Tokuş silahının ateş alması sonucu şehit oldu
GÜNDEMDiyarbakır'da 1 asker şehit!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X