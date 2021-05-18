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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Cani kadından korkunç sözler: 'Kızımı eşarbımla boğdum!' - Haberler
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Son dakika haberler... Anneden korkunç ifade: 'Kızımı eşarbımla boğdum!'

İzmir'de dün insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentin Buca ilçesinde kızı Zeynep V.'yi (29) öldürdüğünü söyleyen anne Ayşe V., polise teslim oldu. Katil zanlısı annenin ifadesinde ise, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dediği belirtildi.

SON DAKİKA! Cani kadından korkunç sözler: 'Kızımı eşarbımla boğdum!' - Haberler
Korkunç sözler: 'Kızımı eşarbımla boğdum!'
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DHA

Olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

DHA'nın haberine göre, Ayşe V.'nin ifadesi doğrultusunda sağlık ekibiyle eve giden polisler, Zeynep V.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Öldürülen Zeynep V.

Zeynep V.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri Ayşe V. İle eşi Saffet V. ve oğlu Ömer V.'yi gözaltına aldı.

'EŞARBIMLA BOĞDUM'

Ayşe V.'nin polise verdiği ifadede, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dedi.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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