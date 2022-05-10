Korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp öldü 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olay, bugün saat 08.30 sıralarında bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, evin salonunda başlayan tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

Hayatını kaybeden Sait Ali Büyükbaş

PANİĞE KAPILIP SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Bakıcı G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşüp başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine paniğe kapılan G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bakıcı G.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.