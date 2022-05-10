Korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp öldü
ABONE OL

İzmir'de evinde düşen kişi hayatını kaybetti, bakıcısı gözaltına alındı

İzmir'de bakıcı dehşeti yaşandığı ileri sürüldü. Konak ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bakıcısı G.B.'nin (53) itmesi sonucu düşüp başını zemine çarpan Sait Ali Büyükbaş (65) yaşamını yitirdi. Polis G.B.'yi gözaltına aldı

Son dakika: İzmir'de korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp öldü
Korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp öldü
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olay, bugün saat 08.30 sıralarında bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, evin salonunda başlayan tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

Hayatını kaybeden Sait Ali B&uuml;y&uuml;kbaş
Hayatını kaybeden Sait Ali Büyükbaş

PANİĞE KAPILIP SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Bakıcı G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşüp başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine paniğe kapılan G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bakıcı G.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mart 2022 işgücü istatistikleri
GÜNDEM Mart 2022 işgücü istatistikleri
THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme
GÜNDEM THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme
Son dakika: Su faturası nedeniyle kiracısını öldürdü!
GÜNDEM Su faturası nedeniyle kiracısını öldürdü!
Son dakika: İstanbul'da husumet kavgası! Tokat yiyince silahla vurdu!
GÜNDEM Tokat yiyince tetiğe bastı!
Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları için son tarih
Yeni pasaport ne zaman, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli pasaport açıklaması geldi!
GÜNDEM Yeni pasaport ne zaman verilecek?
Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportu tanıttı
GÜNDEM İşte yeni sürücü belgesi ve pasaport
Avcılar'da eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
GÜNDEM Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
Son dakika: Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!
GÜNDEM Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.