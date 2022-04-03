Korkutan görüntü! 5 noktada yangın çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Giresun’da etkili olan lodos nedeniyle bazı binalardan sokaklara baca kapakları, çatılar ve sıva parçaları düştü.

İHA'nın haberine göre, Bulancak ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.

ÇALILIK ALANLARDA YANGIN ÇIKTI

İlçede bir kadın yoldan geçtikten saniyeler sonra bacadan kopan bir parça sokağa düştü. Bir başka görüntülerde ise bir kişinin güçlükle yürüdüğü yoldan geçtikten sonra aynı yere sıva parçalarının düştüğü görüldü.

Öte yandan lodos nedeniyle Bulancak, Tirebolu, Espiye ve Görele ilçelerinde çalılık alanlarda yangın çıktı. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

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