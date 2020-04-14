Sudan ile Dünya Gıda Programı arasında 200 bin tonluk buğday alım anlaşması

DHA

Bursa'da, dün gece, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Ahmet Türkel Çevreyolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı.

ARACI ALIP KAÇTILAR

DHA'da yer alan habere göre bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi.

TEMİZLİK YAPARKEN YAKALANDILAR

Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişi, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.