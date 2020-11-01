Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2 bin 106 yeni hasta tespit edildi, 74 hasta ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020

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