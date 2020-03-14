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Republika gazetesinin haberine göre, Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yapılan test sonuçlarında Ulaştırma Bakanı Sumadi’de Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Sumadi’nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi’nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 96'YA YÜKSELDİ

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, 27 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 96 olduğunu aktardı. Yurianto, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 5’e yükseldiğini kaydetti.

İTALYA'DA İKİ BAKAN YARDIMCISINDA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Avrupa’da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandığını duyurdu.