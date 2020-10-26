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HaberlerSağlıkSON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ: Sağlık Bakanı uyardı! Koronavirüs tırmanışa geçti
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Son dakika... Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni hasta sayısı 2198

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2198 yeni hasta tespit edildi, 75 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ: Sağlık Bakanı uyardı! Koronavirüs tırmanışa geçti
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım'' dedi.

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