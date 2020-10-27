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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Ağır hasta sayısı...
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Son dakika... Koronavirüs (COVİD-19) salgınında yeni hasta sayısı 2209

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (COVİD-19) salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2209 yeni hasta tespit edildi, 76 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Ağır hasta sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

''AĞIR HASTA VE AKTİF HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.'' dedi.

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