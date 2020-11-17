Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin." dedi.

17 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI!

17 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu:

16 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.

Bakan Koca, "(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Kovid-19 salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu", oteller, restoranlar ve transfer araçlarının ardından kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesisleri için de uygulanmaya başlandı.

Kovid-19 nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Kovid-19 tedavisi gören Yalova Valisi Muammer Erol, test sonucunun negatife dönmesinin ardından görevinin başına döndüğünü belirtti.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'ın, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmalar, kulüpteki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, koronavirüs belirtilerinin çalışmaya engel olmadığına ilişkin iddiaları yalanladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel eğitim kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilmesine izin verilmeyecek.

Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müsabakası olan branşlar hariç salgının yayılım hızının yavaşlatılması için antrenmanların 1 ay süreyle durdurulmasına karar verildi.

Yalova Belediyesinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yeri ve mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayan servislerini geçici bir süre durdurduğu bildirildi.

Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen kişi ve işletmelere toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine riayet etmeyen 20 kişiye idari para cezası verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 578 kişiye ceza kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 358 kişiye para cezası verildi. Kentte son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 161 kişiye de idari ve adli işlem uygulandı.

Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 günde 406 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyüne Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyon 91 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 328 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 317 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 417 bin, Hindistan'da 8 milyon 868 bin, Brezilya'da 5 milyon 863 bin ve Fransa'da 1 milyon 981 bine yükseldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Amerikan Johnson&Johnson bünyesindeki Janssen ilaç şirketi, potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine İngiltere'de başladı.

ABD'deki üniversitelere yeni uluslararası öğrenci kayıtları, bu yıl Kovid-19 salgını ve Başkan Donald Trump yönetiminin politikaları nedeniyle 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

İran'da Kovid-19 vakaları ve can kayıplarının artması üzerinde 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 31 eyalet merkezinden 25'inde "zorunlu" nitelik taşımayan iş yerlerinin kapatılacağı ifade edilirken, riskli şehirlerde vatandaşların saat 21.00 ile 04.00 arasında özel araçlarıyla trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Ülkede ayrıca, salgın nedeniyle kan bağışının düştüğü ve ülkenin sadece 5 günlük kan stoku kaldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinde salgın tedbirleri artırıldı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank),salgında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağını veya daralacağını duyurdu.

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yarın uygulanmaya başlanacak sıkı karantina kapsamında cami, kilise ve sinagoglarda toplu ibadet yapılmayacak.

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde 93 hastanede askerlerin görev alacağını söyledi.

Kovid-19 salgınında Belçika'daki yaşlı bakımevlerinde temel insan haklarının göz ardı edildiği, yaşlıların "terk edildiği", gerekli sağlık hizmetini alamadıkları için bakımevlerindeki birçok Belçikalı yaşlının "erken" öldüğü belirtildi.

Tavyan'da 12 Nisan'da bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Özbekistan'da Kovid-19 salgının başladığı martta uzaktan eğitime geçen ülkedeki tüm üniversite ve yüksek eğitim kurumları, Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla bugünden itibaren aşamalı olarak normal eğitime geçiyor.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur'da dünden bu yana artan Kovid-19 vakaları nedeniyle şehirde karantina uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, "Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınacaktır." açıklamasında bulundu.