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Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 185 bin 245 ve can kaybının 4 bin 905 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1494 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, vaka sayısı 185 bin 245 ve vefat sayısı 4 bin 905 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 310 ve iyileşen sayısı 157 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

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