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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 10 bin 512

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi, 223 hasta ise hayatını kaybetti

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 10 bin 512
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 920 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayda geçti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜN 236 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs verilerine göre, 204 bin 637 test yapılırken semptom gösteren bin 84 hastayla birlikte 11 bin 472 yeni vaka tespit edilmişti. 236 kişi hayatını kaybederken 38 bin 814 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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