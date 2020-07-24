Trump'tan Kongre'ye Kovid-19 destek paketinde okullar için "105 milyar dolar" çağrısı

Türkiyede son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.'' dedi.