Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 617

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi, 229 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 617
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

''HASTANE YÜKÜMÜZ ÇOK FAZLA''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.'' dedi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika korona vaka ve vefat sayısı: 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı!
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Fatih Altaylı: Koronavirüsün cinsel yaşama etkisi aşının yan etkisinden daha fazla
SAĞLIKFatih Altaylı: Çin'den gelen aşıyı olacağım
Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs belirtileri nasıl başlar? İşte gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
SON DAKİKA! Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar! Ciddi hiçbir yan etki görülmedi - HABERLER
SAĞLIKYerli aşıda ilk sonuçlar! Ciddi hiçbir yan etki ...
Bilim Kurulu üyesinden SON DAKİKA YOĞUN BAKIM açıklaması
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden yoğun bakım açıklaması!
Bonn Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bağcı: SMA gen tedavisi, semptomları başlamamış bebeklerde etkili
SAĞLIK"SMA gen tedavisi, semptomları başlamamış bebeklerde ...
Düzce İl Sağlık Müdürü: Televizyon seyretmek, kitap okumak bile yoruyor - Haberler
SAĞLIKİl Sağlık Müdürü: Televizyon seyretmek, kitap okumak ...
Koronada verilen ilaçları kullanmamak hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor
SAĞLIKDikkat! O ilaçları kullanmamak hastalığın seyrini ...
KORKUTAN KORONA AÇIKLAMASI! Kontrol altına aldığınızı zannediyorsunuz ama... - Haberler
SAĞLIKKorkutan açıklama! Kontrol altına aldığınızı zannediyorsunuz ama. ...
14 Aralık Koronavirüs Tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Corona virüsü son durum
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X