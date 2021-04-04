HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 249 bin 126 test yapıldı. Semptom gösteren bin 508 kişiyle birlikte toplam 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 186 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 483 yeni hastayla birlikte toplam 44 bin 756 vakanın tespit edildiğini ve 23 bin 214 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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