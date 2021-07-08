Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 koronavirüs vakası tespit edildi, 48 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Yeni koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun” dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021
İLLERDE AŞILAMA ORANI
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt.
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