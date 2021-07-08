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Haberler Sağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 171

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi, 48 hasta ise hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun" dedi.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 171
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 koronavirüs vakası tespit edildi, 48 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun” dedi.

İLLERDE AŞILAMA ORANI

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt.

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