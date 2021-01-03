Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021

VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz." dedi.

BAKAN KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlama ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, ayrıca paylaşımına 81 ilden boş sokakların yer aldığı bir de video ekledi.