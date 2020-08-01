Türkiye'de son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020

"TEDBİRE İHTİYAÇ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya."

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