DHA

Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu.

YASAK KALKINCA YOLCU TAŞIYACAKLAR

DHA'da yer alan habere göre koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi. Çok sayıda otobüsün miting alanında yan yana duruşu drone ile havadan da görüntülendi.