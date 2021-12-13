Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Güncel vaka ve vefat sayıları
ABONE OL

Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş! 13 Aralık güncel koronavirüs tablosu açıklanıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün vatandaşlarla paylaşılan güncel koronavirüs verileri araştırılıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriliyor olması nedeniyle güncel vaka sayıları merak konusu oldu. 13 Aralık vaka ve vefat sayıları kaç? Koronavirüs tablosu son durum

Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Güncel vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

13 Aralık Pazar günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaşınca haberimizde yer alacak.

GÜNCEL VAKA SAYILARI

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Buna göre, son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

TÜRKİYE'DE OMİCRON TESPİT EDİLDİ

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Osmaniye'de panik! 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM Osmaniye'de panik! 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
GÜNDEM Yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
VGM burs sonuçları 2021: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM Yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: Emniyet müdürünün yaralandığı saldırıda 3 gözaltı
GÜNDEM Emniyet müdürünün yaralandığı saldırıda 3 gözaltı
Son dakika: Doktor, maganda kurşunuyla ağır yaralandı!
GÜNDEM Doktor, maganda kurşunuyla ağır yaralandı!
Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Erzurum'da feci kaza! 3 ölü, 3 yaralı
Feci iddia: Diyaliz sırasında sedyeden düşüp öldü
GÜNDEM Feci iddia! Diyaliz sırasında sedyeden düşüp öldü
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin personel alımı
GÜNDEM 40 bin sağlıkçı alımı ne zaman?
Annesinin üzerine kaynar su döktü
GÜNDEM Korkunç olay! Annesinin üzerine kaynar su döktü
EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS başvuru tarihleri...
GÜNDEM EKPSS ne zaman yapılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.