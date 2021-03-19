Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

19 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

18 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

18 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

18 Mart koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bazı ülkelerin askıya aldığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." dedi.

Fransa'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İngiltere Başbakanı Johnson, "Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Kovid-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli." dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, hafta başında kullanımını askıya aldıkları AstraZeneca’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, yarından itibaren kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da son 24 saatte 90 bini aşkın yeni vaka kaydedildi. Bu sayı, bir günde ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti

Fas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edileceği bildirildi