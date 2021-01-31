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HaberlerSağlıkSON DAKİKA Koronavirüs tablosu vaka sayısı Açıklanıyor 31 Ocak - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat s
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SON DAKİKA Koronavirüs tablosu vaka sayısı Açıklanıyor 31 Ocak - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı yayınlandı

Vaka sayısının hala oldukça riskli sınırlarda bulunduğu koronavirüs salgını ile ilgili 31 Ocak tablosu belli olmak üzere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği günün vaka sayısını saat 19:30 sularında açıklayacak...

SON DAKİKA Koronavirüs tablosu vaka sayısı Açıklanıyor 31 Ocak - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat s

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 31 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

31 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 871 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 865’e yükseldi. Toplamda 29 milyon 495 bin 4 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 785 testten, 6 bin 871 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 470 bin 901 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 100 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 355 bin 409'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise bin 692 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 216 bin 817´ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 102 milyon 652 bin 816´ya yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 26 milyon 512 bin 193 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 447 bin 459´a ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 801 kişinin hayatını kaybettiği Kanada´da toplam 770 bin 793 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 16 bin 374 vakanın tespit edildiği Meksika´da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 841 bin 893´e çıktı. Ülkede toplam 156 bin 579 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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