Macron'un sağlık durumunda yeni gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı.

Elysee Sarayı, Macron’un artık hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron artık Covid 19'un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti ve daha önce belirlenen toplantılara katıldı.

GELECEK HAFTA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Macron gelecek günlerde de aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Yürürlükteki sağlık protokolüne göre karantina süresi 7 gün. Cumhurbaşkanı’nın 7 günlük karantina süreci sona erdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaklaşan Noel kutlamalarına da değinilerek, "Cumhurbaşkanı, Noel’e birkaç saat kala; sosyal mesafenin, odaların havalandırılmasının, maske takmanın, ellerin düzenli şekilde yıkanmasının ve günlük temasların sınırlandırılmasının önemini hatırlamak istiyor" denildi.