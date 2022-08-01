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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Koştu koştu gelen ambulansa kafa attı! - Öne çıkan güncel haberler
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Koşarak geldi! Ambulansa kafa attı!

Mersin'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, gözaltına alındı. Ambulansın kapısına kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi

Son dakika: Koştu koştu gelen ambulansa kafa attı! - Öne çıkan güncel haberler
Koşarak geldi! Ambulansa kafa attı!
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DHA

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti.

ÖNCE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı.

KAPI AÇILMADI CAMA KAFA ATTI

Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti. Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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