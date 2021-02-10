Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına alımı için 28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruya göre KPSS-2021/3 yerleştirme tercihi yapmış olan adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
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KPSS-2021/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda:
"DUYURU
(10 Şubat 2021)
KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.
KPSS 2021/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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