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ÖSYM duyurdu: KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ardından gözler KPSS branş bazında sıralamalara çevrildi. ÖSYM son dakika duyurusu ile KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandığını duyurdu. İşte detaylar...

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  • Son dakika: KPSS Ortaöğaretim branş sıralaması açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

    ÖSYM son dakika duyurusu ile "KPSS ortaöğretim sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır." açıklamalarında bulundu. İşte KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı...
  • Son dakika: KPSS Ortaöğaretim branş sıralaması açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

    2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI!

    ÖSYM duyurusunda, "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır.
  • Son dakika: KPSS Ortaöğaretim branş sıralaması açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

    Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. 
  • Son dakika: KPSS Ortaöğaretim branş sıralaması açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

    Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (e-okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: KPSS Ortaöğaretim branş sıralaması açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

    KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

    KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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