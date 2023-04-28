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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Başkent'te FETÖ'ye yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında yeni gelişme!
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 2011 KPSS sorularını usulsüz şekilde önce alarak sınava girdikleri, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında KPSS'ye mensuplarını hazırlamak amacıyla örgütün mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.

Buralarda "ev abiliği" yaptıklarına dair haklarında etkin pişmanlık beyanları, mahrem imam irtibatı ve ardışık arama kaydı bulunduğu tespit edilen 4 kişi ile ByLock kullandığı belirlenen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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