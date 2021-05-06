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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseliyor.



BKM'den yapılan açıklamaya göre hızlı ve kolay olmasıyla hayatı kolaylaştıran temassız ödemelerde işlem limiti 7 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 350 TL'ye çıkarılması kararı alındı.



Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 350 TL'ye çıkarılırken, daha yüksek tutarlı alışverişlerde şifre istenecek.

BKM, geçen yıl mart ayında 120 TL olan şifresiz temassız işlem limitini 250 TL'ye çıkarmıştı.