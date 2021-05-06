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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Kredi kartında Temassız işlem limiti yükseltiliyor
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Kredi kartında temassız işlem limiti 350 TL olacak

Bankalararası Kart Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre kredi kartlarındaki şifresiz temassız işlem limiti 250 TL'den 350 TL'ye çıkartılıyor. Ödemelerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesiyle artırılan limit 7 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe girecek

Son dakika! Kredi kartında Temassız işlem limiti yükseltiliyor
HABERTURK.COM

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseliyor.

BKM'den yapılan açıklamaya göre hızlı ve kolay olmasıyla hayatı kolaylaştıran temassız ödemelerde işlem limiti 7 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 350 TL'ye çıkarılması kararı alındı.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 350 TL'ye çıkarılırken, daha yüksek tutarlı alışverişlerde şifre istenecek.

BKM, geçen yıl mart ayında 120 TL olan şifresiz temassız işlem limitini 250 TL'ye çıkarmıştı.

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