Kremlin'den, Biden'ın teklifi hakkında açıklama! 0:00 / 0:00

Reuters

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yüz yüze görüşme teklifini değerlendirmek için 'erken' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Biden'ın Putin'e yüz yüze görüşme teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, olası bir konu hakkında somut terimlerle konuşmak için erken ifadeleri kullanıldı. Kremlin'in Biden'ın teklifini incelediği aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE ZİRVE TEKLİFİ

İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Biden'ın, ABD'nin çıkarları doğrultusunda Rusya ile "istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurma" amacı olduğunun belirtilmiş, "Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın karşı karşıya kaldığı birçok meseleyi tartışmak için gelecek aylarda üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi teklif etti." ifadesine yer verilmişti.