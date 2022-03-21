Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine yönelik açıklama 0:00 / 0:00

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'dan daha hızlı bir şekilde müzakereye hazır. Putin-Zelenskiy görüşmesiyle ilgili hala bir temel sağlanabilmiş değil" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 26. gününde sürerken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, müzakere görüşmeleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Peskov, iki liderin görüşmesi hakkında, "Putin-Zelenskiy görüşmesiyle ilgili hala bir temel sağlanabilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Moskova ile Kiev arasındaki görüşmelerden henüz önemli bir sonuç çıkmadığını dile getiren Peskov, "Rusya, Ukrayna'dan daha hızlı bir şekilde müzakereye hazır." açıklamasında bulundu.

PESKOV'DAN RUS PETROLÜNE AMBARGO AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği'nin Rus petrolünü yasaklayacağına yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, "Avrupa'nın Rus petrolüne ambargo uygulaması kıtanın enerji dengesini sert bir şekilde vurur." dedi.

Peskov, petrol ambargosu konusunun çok karmaşık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Mart'ta Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatını yasakladıklarını açıklamıştı.

İngiltere de 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatının aşamalı olarak durduracağını duyurmuştu.