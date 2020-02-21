Kremlin'den yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya devlet başkanlarının Suriye'deki krizi görüşmek üzere bir araya geleceği zirvenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaların devam ettiği belirtildi.
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