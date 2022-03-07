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Haberler Dünya SON DAKİKA | Kremlin resmen açıkladı! İşte Ukrayna savaşını bitirme şartları... - Güncel Haberler
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Kremlin Rusya'nın operasyonu durdurma şartlarını açıkladı!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'nın şartları sağlanırsa Ukrayna'daki askeri operasyon sonlanabilir" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA | Kremlin resmen açıkladı! İşte Ukrayna savaşını bitirme şartları... - Güncel Haberler
Kremlin Rusya'nın şartlarını açıkladı!
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Reuters

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'nın şartları sağlanırsa Ukrayna'daki askeri operasyon sonlanabilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde devam ederken, Kremlin 'askeri operasyonun' sona erdirmeleri için gerekli şartları açıkladı.

Peskov Rusya'nın şartlarının, anayasanın değiştirilmesi, Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması olduğunu söyledi. Peskov ayrıca, "Ukrayna silahsızlandırılmalı, herhangi bir bloğa katılmamalı" dedi.

Peskov şartlar sağlanırsa, askeri harekatın bir anda durmaya hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna anayasasında değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Peskov, Ukrayna'nın herhangi bir bloğa girme amacını reddetmesi gerekiyor" dedi.

Peskov, "Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını gerçekten bitiriyoruz. Ama asıl mesele, Ukrayna'nın askeri harekat faaliyetlerini durdurması. Ukrayna askeri eylemlerini durdurmalı, sonra kimse ateş etmeyecek" dedi.

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