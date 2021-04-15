Kremlin'den ABD'nin olası yaptırımlarına tepki!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımlarına “karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır” tepkisi
ABONE OL

Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımlarına “karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır” tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırım iddialarına tepki gösterdi. Peskov, "Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır." dedi.

SON DAKİKA: Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımlarına “karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır” tepkisi
Kremlin'den ABD'nin olası yaptırımlarına tepki!
0:00 / 0:00
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırım iddialarına tepki göstererek, “Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceği ve Rus kamu borcuna yönelik yaptırımlar uygulayacağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Söz konusu iddialara ilişkin “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” yorumunu yapan Peskov, “Büyük olasılıkla, Amerikan gazetelerinde bazı sızıntılar söz konusu. Fakat biz, Washington’un resmi kararını açıklamasını bekleyeceğiz.” diye konuştu.

Olası yaptırımların, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye katkı sağlamayacağını savunan Peskov, “Tartışılan olası yaptırımların böyle bir toplantıya hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağı gerçeği açık ve nettir. Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesini de değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

“Şu anda durum çok gergin. Biliyorsunuz çeşitli tatbikatlar çerçevesinde hem NATO hem de ABD’nin askeri teçhizatları doğrudan sınırlarımıza aktarıldı. İlave askeri teçhizatların aktarımı durumu daha da gerginleştirecektir. ABD’nin gemi göndermeme kararı neticesinde tansiyonun düştüğü şeklinde yorum yapmak için henüz erken."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin 14-15 Nisan'da Boğazlar'dan geçişini iptal etti
DÜNYAABD, savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişini iptal ...
Fransa tarihinin sembolü Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu beş yıl sürecek
DÜNYAMacron’dan Notre Dame Katedrali’ne yangından sonra ...
SINIRDA DRAM! Son dakika! Yer: ABD-Meksika sınırı! Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı - Haberler
DÜNYAABD-Meksika sınırında dram: TIR'ın gizli bölmesinden ...
SON DAKİKA: Kanadalı milletvekili sanal toplantıda çıplak yakalandı
DÜNYAKanadalı milletvekili sanal toplantıda çıplak ...
Lübnan ve İsrail deniz sınırı anlaşmazlığında ABD ara buluculuk yapacak
DÜNYAABD'den deniz sınırı müzakere hamlesi
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı - Haberler
DÜNYAHindistan'da günlük vaka sayısı 200 bini aştı!
SON DAKİKA: Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek!
ABD Rusya'nın siber saldırısına yönelik yaptırımları açıklayacak
DÜNYAABD'den Rusya'ya siber saldırı yaptırımı
SON DAKİKA: Süveyş'i tıkayan "The Ever Given" için Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talebi
DÜNYASüveyş'i tıkayan gemi için 900 milyon dolar tazminat ...
SON DAKİKA: Koronavirüs vakalarının artması halinde "Tokyo Oyunları iptal edilebilir" - Haberler
DÜNYA"Tokyo Olimpiyatları iptal edilebilir"