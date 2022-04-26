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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de bir kreşte korkunç görüntüler! Yemek yedirirken... - Haberler
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Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma

Mersin şehirde yaşanan 'bakıcı şiddeti'ni konuşuyor... Kentte bir kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin işine son verildi.

Son dakika: Mersin'de bir kreşte korkunç görüntüler! Yemek yedirirken... - Haberler
Kreşteki kötü muameleye soruşturma başlatıldı!
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DHA

Olay, Mezitli ilçesinde bir özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu.

DHA'nın haberine göre, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi.

Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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