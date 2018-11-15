AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit Anlaşması'nın imzalanması için 25 Kasım'da zirve düzenleneceğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık hükümetinin taslak Brexit anlaşmasına onay vermesi sonrasında, Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık'ın da katılacağı bir "Brexit zirvesi" toplamasını önermiş, Twitter üzerinden açıklama yapan Juncker, "Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden düzenli şekilde geri çekilmesi konusunda müzakerelerde kararlı, belirleyici ilerlemenin sağlandığını ifade eden bir mektubu gönderdim" demişti.



Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, AB Komisyonu'nun Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier ile bugün Türkiye saati ile 09.50'de bir araya geleceğini duyurmuştu.

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