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Haberler Dünya SON DAKİKA! Kritik görüşme! Afganistan'da eski Cumhurbaşkanı ve Taliban liderleri görüştü
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Afganistan'da eski Cumhurbaşkanı ve Taliban liderleri görüştü

Afganistan'da eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı (HCNR) Abdullah Abdullah, üst düzey Taliban liderleriyle bir araya geldi

SON DAKİKA! Kritik görüşme! Afganistan'da eski Cumhurbaşkanı ve Taliban liderleri görüştü
AA

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı (HCNR) Abdullah Abdullah, başkent Kabil'de yapılan görüşmeye ilişkin Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile Şahabeddin Dilaver, Abdulsalam Rahman Hanefi, Hayrullah Hayırhah ve Abdulrahman Fida gibi üst düzey Taliban liderleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Abdullah, görüşmede genel güvenlik ve siyasi durumun tartışıldığını aktardı.

Söz konusu isimler Taliban Siyasi Ofisinin önde gelen yetkilileri olarak biliniyor.

AFGANİSTAN HÜKÜMETİNİ DUYURACAKLAR

Yakın zamanda yeni Afganistan hükümetini duyuracaklarını açıklayan Taliban 18 Ağustos'ta da Siyasi Ofis üyesi Enes Hakkani'nin başında olduğu bir heyetle Karzai, Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile görüşmüştü.

Hikmetyar, dün, yeni hükümet kurulması için Afgan siyasi liderleri ile Taliban arasındaki resmi görüşmelerin Taliban liderlerinin Kabil'e varmasıyla başlayacağını belirtmişti.

Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Abdulgani Birader, hükümet kurma çalışmaları için bugün başkent Kabil'e gitmişti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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