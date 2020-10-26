Galatasaray'dan 'Kenetlenin başka Galatasaray yok!' başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 26, 2020

"FATİH TERİM BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Galatasaray Kulübü, bu açıklamanın ardından Fatih Terim'in fotoğrafıyla, 'Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir' mesajını paylaştı.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 26, 2020