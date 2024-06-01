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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Küçükçekmece'de otele bombalı saldırında gözaltı sayısı 5'e yükseldi | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de otele bombalı saldırında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

        Küçükçekmece'de bir otele pimi çekilmemiş el bombası atılması olayında 5 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 01.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:10
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        Otele bombalı saldırında 5 gözaltı
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        İstanbul Küçükçekmece'de bir otele pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, burada bulunan bir kişi tarafından silahla ateş edilerek, yaralandı. Polis olayla ilgili bombayı atan ce karşılık olarak ateş eden kişilerin aralarında bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta bulunan otele motosikletle gelen bir kişi pimini çekmediği el bombasını attı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ettiği şüpheliyi yaraladı.

        Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganı ateş edip yaralayan kişinin otelde konakladığı, olayın ardından kaçtığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren ve olayda yaralanan kişinin arasında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Ardından olay sonrasında otelden çıkarak saldırı düzenleyen şahsa silahla ateş ettiği tespit edilen şüphelide yakalandı. Toplam 5 kişinin gözaltına alındığı soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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