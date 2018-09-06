Mayıs ayında İsrail'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyan Paraguay kararından döndü. Paraguay, elçilik binasını Tel-Aviv'e geri çekeceğini açıkladı. Bu açıklamaya İsrail sert tepki gösterdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Paraguay'ın kararı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Paraguay'ın bu davranışının diğer ülkelere de örnek olacağını belirterek teşekkür etti.

Çavuşoğlu ayrıca, Paraguay’ın aldığı bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmasını hedefleyen çabalara katkı sağlayacağını ve Kudüs’ün statüsü dahil olmak üzere, iki devletli çözümün parametrelerini baltalamaya çalışan bazı kesimlerin amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancı güçlendirdiğine vurgu yaptı.

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