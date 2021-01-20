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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kumar bağımlısı koca eşini öldürdü! - Haberler
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Son dakika haberler... Silivri'de astım hastası karısını boğarak öldürdü!

İstanbul Silivri'de korkunç bir kadın cinayeti işlendi. İlçede 3 yıllık evli olan Süleyman Güngörmüş ve Melek Güngörmüş arasında alyans bozdurma nedeniyle tartışma çıktı. Kumar bağımlısı olduğu öğrenilen ve borçlarını ödemek için alyansı bozduran Süleyman Güngörmüş tartıştığı astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ü boğarak öldürdü. Öldürülen kadının kız kardeşi, "Astım hastası olduğunu bildiği halde 45 kilo ablamın boğazını sıkarak öldürüyor. Kadın cinayetlerinin son halkası benim ablam oldu" dedi

Son dakika: Kumar bağımlısı koca eşini öldürdü! - Haberler
Kumar bağımlısı koca eşini öldürdü!
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DHA

Olay, 18 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. 3 yıllık evli olan ve sürekli maddi sıkıntılarla uğraşan Süleyman Güngörmüş (42) ve Melek Güngörmüş (39) arasında iddiaya göre alyans bozdurulması nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ün boğazını sıktı. Yere yığılan kadını evde bırakarak kaçan Süleyman Güngörmüş akşam saatlerinde abisine olayı haber verdi. Süleyman Güngörmüş'ün abisi polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti.

Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Melek Güngörmüş'ün öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri Güngörmüş'ün yakınlarına haber verirken cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polise teslim olan Süleyman Güngörmüş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na dün öğle vakti defnedildi.

"KUMAR NEDENİYLE GEÇİM SIKINTILARI BAŞLADI"

Melek Güngörmüş'ün abisi Emrah Ayaz evliliğe ilk zamanlarda karşı çıktığı ifade ederek, "İlk evleneceği zaman biz karşıydık. 'Abi ben çok seviyorum, Süleyman iyi bir çocuk' dedi. Biz de tamam, senin dediğin gibi olsun dedik. Düğünden 4 ay sonra sıkıntılar başladı. Sürekli kumar nedeniyle geçim sıkıntıları başladı. İki defa boğmaya kalktı. İkincisin de bizim haberimiz oldu, gittik, aldık. Bir ay sonra aradı; 'Barışmak istiyoruz' dedi.

Kız kardeşim de yuvamı belki kurtarırım diye kabul etti. Onu da kız kardeşimi de kendi iş yerime götürüp sigortasını yaptım. 6-7 ay kaldı sonra çalışmadı. En son 4 gün önce kız kardeşim geldi. Yüzünde buruk ifade vardı. 'Sıkıntım yok abi' dedi. Kız kardeşim evine geri gidiyor. Yüzüğünü almış, satmış, borçlarım var demiş. Mevzu bu yüzden başlıyor ve kardeşimi boğarak öldürüyor. Yeter artık, kadına kalkan eller kırılsın. Biz kız kardeşimizi mezara gömdük, onlar kafalarını öne eğeceği yerde gelip hala bize mal paylaşımı hesabı yapıyorlar." dedi.

"PROBLEMLERİ VARDI AMA BİZE YANSITMIYORDU"

Kadının kız kardeşi Şimal Yazıcı gözyaşları içinde, "En son Cumartesi günü beraber vakit geçirdik ablamla. Her zaman problemleri vardı ama bize yansıtmıyordu. Kimse etkilenmesin, herkes ben iyi bilsin diye bir şey anlatmıyordu. Astım hastası olduğunu bildiği halde 45 kilo ablamın boğazını sıkarak öldürüyor. Kadın cinayetlerinin son halkası benim ablam oldu. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Biz hiç ölüm acısı yaşamadık daha önce ama en beterini yaşattılar bize" ifadelerine yer verdi. Melek Güngörmüş'ün annesi Peyruze Ayaz ve babası Sait Ayaz da kızlarının katilinin en ağır cezayı almasını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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