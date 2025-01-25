Kupa Voleyde çeyrek final programı açıklandı
AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde çeyrek final etabının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmalar kadınlarda 12-13 Şubat, erkeklerde ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.
Çeyrek final etabının maç programı şöyle:
- Kadınlar
12 Şubat Çarşamba:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Şubat Perşembe:
19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)
- Erkekler
18 Şubat Salı:
13.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
19.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)
19 Şubat Çarşamba:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor (TVF Burhan Felek Vestel)