Kurtarmaya gitti! Dehşetle bitti! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Damlama Mahallesi TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde bir trafik kazası meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

İHA'da yer alan habere göre 42 YZ 919 plakalı TIR, 01 BHJ 59 plakalı domates yüklü kamyon ve 42 AEC 325 plakalı TIR ile sabah saatlerinde zincirleme kaza yaptı.

KURTARMA ARACI OLAY YERİNE GELDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleri, önlem alarak tek şeritten trafik akışını sağladı. Olay yerine çağrılan Ali Türkmen (43) 33 KNZ 01 plakalı kurtarma aracıyla kaza yerine geldi.

FRENİ BOŞALAN TIR ÇARPTI

Kazaya karışan araçları yoldan çıkarmaya çalışan Ali Türkmen’e freni boşalan S.A. idaresindeki 27 BIN 66 plakalı TIR çarptı.

VİNÇ OPERATÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra 33 CDU 35 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 sürücü yaralanırken, vinç operatörü Ali Türkmen hayatını kaybetti.

Savaş alanına dönen yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.