AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir" dedi.

CNNTürk'te soruları yanıtlayan Kurtulmuş, yerel seçim çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelebileceğini belirten Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir" dedi.

JEFFREY'E TEPKİ

Kurtulmuş, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Devlet altı yapılarla daimi ilişkilerimiz yoktur. Uzun dönemde askeri ve siyasi bir destekten bahsediyorsanız, bu yönetimin böyle bir politikası yok. İsrail'in, sınırındaki Hizbullah'ı kendine tehdit olarak gördüğü gibi, Suudilerin sınırlarındaki Husileri kendilerine tehdit olarak gördüğü gibi onlar da (Türkiye) PYD'yi en azından kendileri için potansiyel bir tehdit olarak görüyorlar. Bunu dikkate almalıyız, alıyoruz ve Türklerle bu konuda çalışıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Jeffrey'in YPG açıklaması kabul edilemez. PKK terör örgütüdür, siyasi organizasyon olmaz" dedi.

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