Kütahya'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi öldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde geri giden kamyon 75 yaşındaki bir kişiye çarptı. Kazada şoför gözaltına alınırken, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yolda yürürken geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Gökler beldesinde S.K. (28) idaresindeki kamyon, belediye binasının önünde geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Ali Kaplan'a (75) çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaplan, sağlık ekiplerince götürüldüğü Gediz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kamyon sürücüsü S.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.