Kuyumcu dükkanına girdi! Çenesi kilitlendi! Dili boğazına kaçtı!

Son dakika haberine göre Elazığ'da, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
BEKLERKEN "ŞEKERİM DÜŞTÜ" DEDİ
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden diyabet hastası vatandaş, ayakta beklerken ‘Şekerim düştü’ dedi.
ÇENESİ KİLİTLENDİ DİLİ BOĞAZINA KAÇTI
Diyabet hastası adam tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, adamın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti.
ÇENEYİ AÇIP, DİLİNİ ÇIKARDILAR
Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
O anlar kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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