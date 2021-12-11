Geldiler, korktular, kaçtılar! 0:00 / 0:00

DHA

Olay saat 10.40'da Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Adem Polat sabah dükkanı açtıktan sonra ürünleri vitrine yerleştirmeye başladı. Bu sırada mola veren Polat, tezgahın önüne geldiği sırada kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi içe girerek doğrudan Polat'ın yanına yöneldi. Hemen arkalarından giren kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişiden biri elindeki silahı kuyumcuya yöneltti.

Kuyumcunun bağırarak silahlı kişiyi ittirmesi üzerine panikleyen soyguncular iş yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adem Polat'ın dükkanda yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"HERHANGİ BİR ŞEY ALAMADILAR"

Olayı anlatan Adem Polat'ın yeğeni Murat Polat, "Sabah amcam ürünleri yerleştirirken mola veriyor. Tek başınayken bir kişi oyalamak için yanına gelip iki kişi bir anda silahla içeri giriyor. O sırada amcam bağırıp silahın üstüne atlayınca bir anda panik yaşayıp amcamı ittikten sonra kaçıp gidiyorlar. Herhangi bir şey alamadılar, polis ekipleri şu an çalışma yapıyor. Yakalarlar büyük ihtimalle ama böyle şeylerin olması çok enteresan. Mobese var güvenlik kameraları var, yakalanacaklarını bile bile böyle bir şeyi buraya gelip yapmaları gerçekten vahim bir durum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" diye konuştu.