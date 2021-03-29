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HaberlerGündem3. SayfaMinik Kuzey'in ölümüne yol açmıştı! SON DAKİKA: Oğlunu öldüren babaya istinaf indirimi
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Son dakika haberler... Dört yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili müebbet hapse çarptırılan baba, istinafta 7,5 yıl hapis cezası aldı

Balıkesir'de 4 yaşındaki oğlunun ağzını kapatarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, yerel mahkemenin müebbet hapse mahkum ettiği babaya, istinafta yeniden yapılan yargılamada 7,5 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan sanık tahliye edildi. Anne Melis Dilan Ersezgin ise, "Benim çocuğum geri gelmeyecek. O eylemi yapmamış olsaydı çocuğum şu anda yanımda olacaktı. Bu hiçbir insanın, annenin kabul edeceği bir durum değil." dedi

Minik Kuzey'in ölümüne yol açmıştı! SON DAKİKA: Oğlunu öldüren babaya istinaf indirimi
Kuzey'in ölümünde anneyi isyan ettiren karar!
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AA

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürmek suçundan" müebbet hapis cezası verilen tutuklu sanık Hüseyin Ersezgin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Kuzey Efe'nin annesi Melis Dilan Ersezgin ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, cumhuriyet savcısı sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tahliye edilen Hüseyin Ersezgin

Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle öldürmek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan sanık tahliye edildi.

"ÇOCUĞUM YERİNDE RAHAT DEĞİL"

Anne Melis Dilan Ersezgin, duruşma çıkışında gazetecilere, istinafta beklemedikleri bir kararın verildiğini söyledi. Sanığın tahliye edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Ersezgin, "Benim çocuğum geri gelmeyecek. O eylemi yapmamış olsaydı çocuğum şu anda yanımda olacaktı. Bu hiçbir insanın, annenin kabul edeceği bir durum değil." dedi.

Annenin avukatı Mehmet Ege Yolcu ise suçun taksirle işlendiği gerekçesiyle verilen ceza ve tahliye kararını temyiz edeceklerini vurgulayarak, "Elimizden geleni yapacağız, Melis Hanım'ın oğlunun hatırasını yaşatması için gereken neyse sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı indirdi. Yargıtay'da tüm gücümüzle süreci devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Efe'nin dedesi Hayrettin Akpınar da sanığa verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2019 Şubat ayında, 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin şüpheli ölümünün ardından, baba Hüseyin Ersezgin, oğlunu ağzını ve burnunu kapatarak susturmak isterken öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, sanık Ersezgin, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından tarafların istinaf başvurusu üzerine yeniden yargılama başlamıştı.

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