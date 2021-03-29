Kuzey Kore'den o eleştirilere ilk yanıt! 0:00 / 0:00

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25 Mart’ta ABD Başkanı Joe Biden döneminde ilk füze denemesini yapan Kuzey Kore gelen eleştirilere yanıt verdi.

ABD ve Japonya'nın tepki göstermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de tepki göstermişti. Kuzey Kore'den bu tepkileri "çifte standart" olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin son füze testini BM kararlarının ihlali olarak eleştirmesinin 'çifte standart' olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "Bu toplantı, devletimizin meşru müdafaa hakkını ortadan kaldırmak için tasarlanıyor. Buna "karşı önlem" alınacak" dedi.

ABD VE JAPONYA'DAN TEPKİ

Kuzey Kore'nin geçen hafta yeni bir kısa menzilli balistik füze türü fırlatması sonucu Washington, BMGK yaptırım komitesinin toplanmasını talep etmişti.

Biden, 25 Mart'ta Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesine ilişkin, "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak isterlerse, uygun bir yanıt veririz. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım. Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." ifadesini kullanmıştı.

Japonya Başbakanı Suga Pyongyang'ın eylemini "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak değerlendirmişti.