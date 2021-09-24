Kuzey Kore'den Güney Kore'ye çağrı! 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin "düşmanca politikalardan" vazgeçmesi halinde müzakerelere devam etmekte istekli olduklarını belirtti.

Kim, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae-song'un, Güney Kore'nin 1950-53 Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi açıklama yapılması teklifini reddetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Kim Yo-jong, savaşın sona erdiğine dair resmi açıklama konusunda istekli olduklarını ancak bunun yapılabilmesi için "öncelikle karşılıklı saygının sağlanması, ön yargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terkedilmesi" gerektiğini kaydetti.

Kim, "Güney Kore çifte standartlarıyla bizi kışkırtıp her adımda eleştirdiği geçmişinden uzaklaşır, söz ve eylemlerinde samimiyeti geri getirir ve düşmanlığından vazgeçerse ilişkilerin yeniden kurulması ve geliştirilmesi konusunda yakın iletişimi yeniden başlatmaya istekli oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılması çağrısında bulunmuştu.

Moon, konuşmasında, "Uluslararası kamuoyunu bir kez daha Kore Yarımadası'ndaki savaşın sonu için seferber olmaya çağırıyorum, Kuzey ve Güney Kore taraflarıyla ABD ve Çin'in bir araya gelerek savaşın bittiğini ilan etmesini istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore'nin 15 Eylül'de Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına iki kısa menzilli balistik füze ateşleyerek denizaltıdan füze denemesi yapması bölgede gerginliğe yol açmıştı.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te ateş kes ilan edilen "Kore Savaşı", birçok girişime rağmen bir barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak sürüyor.